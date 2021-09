El rostro del bebé de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

A días del nacimiento de Emilio, el hijo que tendrán Alberto Cormillot (83) y Estefanía Pasquini (35), la nutricionista compartió la última ecografía del bebé antes de nacer y se puede aapreciar el rostro del pequeño.

“A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas... No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’”, comentó Pasquini.

Luego explicó que en el proceso ella pasó “días buenos, malos, muy malos, regulares”, pero remarcó que tuvo "al mejor compañero de vida que pude encontrar".

Además, la esposa de Alberto Cormillot señaló: “No existe un final sin un comienzo, la luz sin la oscuridad, un ponerse en pie si antes no se ha caído, ni la fuerza si no se busca y ni siquiera las ganas si no hacemos por encontrarlas dentro de nosotros”.

Recordemos que recientemente, el conocido médico nutricionista hizo una dramática confesión a días del nacimiento de su hijo, Emilio. Allí, el profesional reconoció que se encuentra en "tiempo de descuento".