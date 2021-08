La dramática confesión de Alberto Cormillot a días del nacimiento de su hijo

Este lunes en Polémica en el bar (América), Alberto Cormillot hizo una dramática confesión a días del nacimiento de su hijo. El médico tiene 83 años y está esperando un niño junto a su pareja de 34.

El reconocido nutricionista ya es padre de dos hijos de 47 y 54 años, y cuando le preguntaron sobre la diferencia entre ser padre hoy y cuando tuvo a sus hijos mayores, el profesional de la salud confesó: “Sabés que estás en tiempo de descuento ahora y a los 30 y pico eso no lo pensás. Así y todo lo volvería a hacer 20 veces más”.

Además, Cormillot contó que le graba videos a Emilio, el pequeño que tendrá junto a Estefanía Pasquini, para luego poder verlos junto a él. “En los videos le cuento lo que hago, lo que significa él para mí y le leo cuentos”, expresó el médico.

Sobre la decisión de ser padre a los 83 años, Alberto Cormillot explicó: “Fue un acto de amor. Después, uno le puede poner cualquier intelectualización para justificar, de alguna manera, lo que hizo”.

Además, en un momento del diálogo Mariano Iúdica le pidió al nutricionista que le envíe un saludo a su hijo. “Hola Emilio, acá estoy con tu hermano. Yo le dije si quería ser tu padrino y me dijo: ‘¡Si yo voy a ser el hermano! Te quería contar que, si bien tu nacimiento fue un poco polémico, no lo fue para nosotros. No lo fue para la familia. O sea: la familia te está esperando con amor”, enfatizo Cormillot.