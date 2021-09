Sin filtro: Dallys Ferreira enseñó cómo le quedó la cara luego de la golpiza que recibió

Días atrás, Dallys Ferreira fue víctima de uno de los peores momentos de su vida. Mientras paseaba por las calles de Paraguay, una mujer la atacó con un palo y le ocasionó lesiones por las cuales tuvo que ser asistida, casi de urgencia, en el hospital.

"Perdón por estar así, estoy yendo a emergencias médicas... Fuimos agredidos Nicolás (Sporlder) y yo por una señora que salió de una casa, de una propiedad, en la vía pública. Sin mediar palabra, salió y nos atacó. Primero a Nico, con un palo. Y después a mí... estaba mi hija en el auto", explicó en sus redes con el rostro con sangre y con lágrimas en los ojos.

Y en el pie del video donde se la ve a la agresora, redactó: "Esta señora identificada como Gladys Montanía de García (que no la conozco, jamás en mi vida la había visto), sin mediar palabras salió a agredirnos, pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y en frente de mi hija. Nos trató como basuras, perdón no me siento bien, gracias por sus palabras".

En Nosotros a la mañana, brindó más detalles: "Yo hice la denuncia, fui al medico forense, ahora tengo una reunión con mis abogados y quiero ir hasta las últimas consecuencias. No es la primera vez que ella hace esto, un oficial me dijo que hubo otros casos y esta señora no tiene problemas psicológicos o algún trastorno. Es una mujer de mucho dinero que cree que eso la hace impune, por eso actúa de esa manera. Pero lo que más me duele es que estuvo mi hija de cinco años".

Ahora, la modelo y conductora paraguaya enseñó en su cuenta de Instagram cómo le quedó el rostro luego de la golpiza que recibió. "Sin filtro y la dura realidad", expresó en la imagen.