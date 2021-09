Paulo Londra sorprendió a sus fans con la noticia menos esperada

En las últimas horas, Paulo Londra acaparó todas las miradas en su cuenta de Instagram, donde lo siguen cerca de 10 millones de personas, con una feliz noticia. El músico cordobés y a su novia, Rocío Moreno, traerán al mundo nuevamente a una niña. Los jóvenes ya son padres de Naomi Isabella que, el pasado julio, cumplió su primer año de edad.

"Hola gente de Instagram. Se viene otra nenita", anunció el trapero en un pequeño video detrás de un marco negro con corazones y en un ambiente decorado con globos azules y naranjas para confirmar la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Los jóvenes se conocieron en el secundario y el vínculo inició por una conversación a través de Facebook. "El 1° de mayo de 2015 nos empezamos a hablar y, para mi cumpleaños, en julio, nos cruzamos en la zona del Chateau, acá en Córdoba. En realidad, no fue amor a primera vista… La segunda vez que lo vi yo quedé encantada y enamorada. Ahí empezó nuestra aventura y nuestra hermosa historia hasta el día de hoy", contó Rocío en una entrevista que brindó hace un tiempo a Luis Ventura.

Y expresó: "En ese entonces no era conocido ni famoso como es hoy. Él desde muy chico participaba en batallas y le gustaba esto del freestyle, pero no era Paulo Londra. Lo conozco desde que era un chico común normal como cualquier otro".

Paulo Londra junto a su hija Naomi Isabella

"Yo estaba lejos de todo lo que es ese ambiente, no me gustaba mucho. Pero gracias a él lo conocí y me empezó a gustar. Tiene un talento único que no a todos le sale", señaló en ese entonces la joven.