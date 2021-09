El exabrupto de Yanina Latorre hacia Alberto Fernández y el kirchnerismo tras el fracaso en las urnas

Este lunes, Yanina Latorre compartió a través de sus stories de Instagram sus sensaciones sobre el fracaso en las urnas del kirchnerismo, y lanzó un exabrupto hacia el presidente Alberto Fernández y el espacio político que lidera.

"Albertico, amor, te hicieron bosta. Perdió Albertico", disparó la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) en relación al triste resultado que obtuvo el Frente de Todos en las elecciones PASO 2021.

Luego, la polémica integrante de LAM fue por más y dijo: "Las caras de ort* de todos en el discurso de Albertico... qué garchada les pegaron, por algo será".

Finalmente, Yanina Latorre arremetió: "Y no es solamente la pandemia, no se agarren con la pandemia amores. Desastre todo. Y no tienen autocrítica, todo es contra Macri y no lo defiendo a Macri. Que no vuelva Macri, pero por lo menos el tipo asume los errores. Esto es todo soberbia y soberbia".