El derrape homofóbico de Dady Brieva para explicar el voto antiperonista

Dady Brieva no pudeo ocultar su indignación por la derrota del kirchnerismo en las PASO, y el humorista cayó en derrape homofóbico para explicar el voto antiperonista que reinó el domingo en casi todo el país.

Entre otras cosas, el humorista se mostró enojado por el desliz del anuncio de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que vaticinaron erróneamente un triunfo. "Cuando un avión se va a caer antes se encienden 170 luces. Nosotros no tuvimos ningún aviso. Por qué no le avisaron a los que empezaron a bailar arriba del escenario", recriminó el actor.

Poco después, Dady Brieva incurrió en un repudiable derrape. "Que la conclusión sea me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, no lo entiendo. Digo, cambio de opción sexual", lanzó sin filtro. En ese momento, una de las periodistas que participaba del pase con el programa anterior agregó un tanto incómoda que se entendía la metáfora. A lo que el ex Midachi remarcó: "Siempre se entiende porque soy claro. Soy incorrecto pero soy claro".

"¿Por qué el macrismo de nuevo? Cuando lo vi sentado de nuevo (en referencia a Mauricio Macri) con Lanata dije guau. Esas cosas no las puedo digerir", reflexionó angustiado Brieva en El Destape Radio.

Finalmente, sobre el resultado de las votaciones, Dady volvió a salir de eje con otra estridente afirmación: "Te vas debilitando con elecciones como la de ayer, te vas debilitando en los medios. ¿Sabés lo que pasa? Que en el 2015 nos pasó eso. Quedamos en la lona, perdiste el laburo, chupaste porongas para darle de comer a tus hijas, vos y todos los demás...".