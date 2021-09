Donato de Santis se sinceró y confesó qué diva quiere que esté en MasterChef Celebrity

La producción de MasterChef Celebrity se encuentra ultimando detalles para la tercera entrega del reality culinario que es furor en la pantalla chica. Hasta el momento, ya hay varias figuras confirmadas que desplegarán frente a las cámaras de Telefe todos sus dotes culinarios. Entre ellas están: Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Tití Fernández, Denise Dumas y Paulo Kablan.

MasterChef Celebrity

Una de las más codiciadas para esta nueva temporada es Wanda Nara y sobre el tema, Donato de Santis, expresó en diálogo con Mitre Live: "Yo también le pedí a Wanda Nara y me gustaría, entre otras personas. Con Wanda hay una conexión con Italia aunque ahora esté en Francia. No sé si será posible logísticamente pero yo dije en otra ocasión que no va a ser difícil porque en Argentina abundan los talentos y las figuras".

Además, se sinceró y contó qué otra diva argentina le gustaría que formara parte del ciclo. "Susana Giménez sería genial. No sé si aguantará tres meses estando ahí. Es un programa difícil para soportarlo físicamente", manifestó.

Ricardo Darín y Susana Giménez

Y sumó: "Algún que otro futbolista también me gustaría. Tiro un poco más, un Darín sería genial, Ricardo. Son figuras que están en otro lado del mundo. No sé si van a comprometerse tres meses, durante tanto tiempo. Ese es el problema. Tres meses de tu vida o más porque está la previa. Hacer algo tan demandante".