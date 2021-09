Fuerte denuncia de Cinthia Fernández en plena jornada electoral: "Chorros tremendos..."

Este domingo en nuestro país se desarrollan las Elecciones PASO 2021, y Cinthia Fernández está en carrera como precandidata a diputada por el partido Unite. En plena jornada electoral, la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) se volcó a la red paar lanzar una fuerte denuncia sobre las boletas de su partido.

"VAMOS HOY ! Con AMOR, con MEMORIA , con CONCIENCIA, con RESPETO y con MUCHA ESPERANZA. Es un día muy especial para todos y para mi ni les cuento! Tengo nervios, ansiedad y felicidad. Se el resultado que sea, estoy feliz de no ser cobarde y quedarme en la cómoda por no intentar cambiar algo", escribió en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram. Allí se la puede ver a Cinthia Fernández votando con un un look deportivo.

Leyenda

Sin embargo, en horas de la tarde el entusiasmo de la integrante de LAM se transformó en indignación cuando se hizo evidente la falta de boletas de su partido y el de Juntos por el Cambio en varias escuelas de Buenos Aires.

"Tremendos Chorros, tremendos delincuentes, cómo roban boletas! Estas escuelas están robando y pidiendo 18 palos para que aparezcan mis boletas. Ni las mías ni las de Santilli están. Conozcan las escuelas donde hacen tongo estos chorros", expresó indignada Cinthia Fernández a través de Twitter.

Leyenda

Recordemos que la precandidata a diputada fue denunciada esta semana por bailar un tango con poca ropa frente al Congreso. La demanda la hicieron los heredos de los compositores de la canción Se dice de mí, que Cinthia usó para musicalizar su spot de cierre de campaña.