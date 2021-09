Denuncian a Cinthia Fernández por el tango que bailó frente al Congreso con poca ropa

Cinthia Fernández levantó revuelo en estos días con un spot de campaña en el que bailó frente al Congreso con poca ropa, y ahora se conoció que la precandidata a diputada fue denunciada por la utilización del tango "Se dice de mí".

El presidente la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), Guillermo Ocampo le confirmó a LA NACION realizada por los herederos de Francisco Canaro e Ivo Pelay, autores de la legendaria canción que fue inmortalizada en la voz de Tita Merello.

“El uso de la obra musical en una campaña política requiere de la autorización de los titulares de derechos, y el tema es más grave cuando, aparte de usar la obra sin autorización como ocurrió con ‘Se dice de mí’, se le cambia la letra”, explicó Ocampo.

Recordemos que la versión del spot de Cinthia Fernández dice: “Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul... es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota... ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”.

Las cartas documentos fueron enviadas al partido al que pertenece la panelista de Los ángeles de la mañana (Unite) y también al canal eltrece.