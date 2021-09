El Tucu López confesó qué haría si se encuentra cara a cara con Luciano Castro

El Tucu López habló por primera vez abiertamente sobre Luciano Castro y confesó qué haría si se lo encuentra cara a cara. Recordemos que el locutor actualmente está en un romance con la expareja del actor.

Hace algunos días, Sabrina Rojas blanqueó su romance con el López a través de un posteo que incluyó lo que parecía ser un palito hacia Castro. Y ahora, en diálogo con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Cataalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el Tucu adelantó qué pasaría si coincide en algún lugar con Luciano.

"Pasaría lo mismo que si me cruzo con cualquier persona que no conozco, es exactamente igual, es el ex de Sabrina, pero no lo conozco a Luciano. Obviamente la mejor del mundo", aseguró categórico el protagonista de la obra teatral Sex.

Luego agregó: "Con Sabrina estamos conociéndonos. Nos vemos, la pasamos espectacular cuando nos vemos, nos conocimos de la noche a la mañana. Tiene mucho de destino, ella estaba separada de su ex marido, yo siempre soy muy atento a cómo estoy con mi presente, con lo que decido, con lo que hago, encontré un paso copado, el paso de madurez".

Además, sobre el flechazo con Sabrina Rojas, el Tucu López detalló: "De repente vi una bomba en la platea y dije '¿quién es esta mujer?'. Yo dije 'lo linda que es' y después sucedió que nos conocimos, que empezamos a hablar y todo fluye de manera linda, lo que me pasa lo vivo, no lo pienso mucho. Yo estoy muy bien haciendo lo que tengo ganas y apostando a que el día a día esté copado y si esto fluye y se convierte en algo más serio, más lindo y dura para toda la vida, genial".