El atrevido reclamo en vivo de Juana Viale a Adrián Suar

Juana Viale recibió este sábado a Adrián Suar en La Noche de Mirtha junto a parte del elenco de La 1-5/18, la nueva ficción de Polka. Entre los actores invitados estuvieron Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe, Diego Peretti y Agustina Cherri.

En el marco de la buena relación que tiene la conductora con el director de programación de eltrece, Juanita le hizo un sorpresivo reclamo en vivo. "Está el jefe. Me gusta que vuelva la ficción, te fui a ver al teatro", le dijo Juana. Suar le comentó: "Sí, te vi en el teatro". Y Juana bromeó: "Porque no madurás más, sos un eterno inmaduro. El jefe me dijo que me iba a dar un pico y no me dio ningún pico", lo mandó al frente ante la sorpresa de todos los invitados.

Pero no fue el único momento incómodo que protagonizó Suar. Jimena Monteverde, cocinera del programa, le pidió al productor tener una participación en la nueva ficción de Polka. "Me gustaría hablar con vos, después, porque quería un papelito ahí", le dijo la chef a Adrián. "Me gustaría, yo nunca tuve una chapadita con un actor", disparó sin vueltas.

Sin contener la sorpresa, Juana respondió: "¿Pero con cual?". Y la chef fue por todos: "Con todos. No voy a discriminar. Arrancaría por Peretti, que lo tengo cerca".