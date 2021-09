Ángel de Brito reveló detalles inesperados sobre su vida privada

Ángel de Brito es una de las figuras del mundo del espectáculo que más sabe sobre la intimidad de los famosos, pero nada se sabe sobre la suya. El periodista de chimentos siempre mantuvo un perfil bajo en relación a sus cuestiones personales.

Ayer, durante una entrevista que dio en Pampita Online, habló por primera vez de sus relaciones amorosas y de por qué mantiene su vida privada alejada de los medios.

"¿A qué edad te enamoraste por primera vez?", le preguntó Pampita como para ir rompiendo el hielo. "A los 25... siempre tenés enamoramientos previos, pero de verdad a los 25 años". Sorprendida por su respuesta, la conductora le preguntó si alguna vez sufrió por amor. "No, nunca. Así tan dramático de tener el corazón destrozado, no", reveló el periodista de chimentos.

Luego la modelo indagó sobre los motivos por los cuales no se sabe nada sobre su vida privada. "Hay una decisión personal. Tiene que ver con mi carácter. Soy una persona reservada, tranquila, callada. Al hacer pública tu vida tenés la opinión ajena de la gente. Es un límite que mantengo. La familia, afuera", respondió sincero.

Luego, defendió su posición. "No tengo ningún tipo de prejuicios. Yo tengo pareja, ya lo he contado en otras notas. No es que me anda ocultando".

Recordemos que los jurados de La Academia pactaron entrevistas cruzadas en sus programas: primero Pampita fue a Los Ángeles de la Mañana y luego Ángel de Brito fue a Pampita Online.