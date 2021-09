Pampita abrió su corazón y habló como nunca sobre la muerte de su hija

Pampita brindó una entrevista en Los Ángeles de la mañana donde se refirió a su hija Blanca a días de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

"¿Cómo hicieron para salir adelante?", le preguntó Ángel de Brito: "Es una cosa del día a día, no es solo ese momento. No hay una fórmula y yo no soy mucho de comentar porque es un tema tan privado y doloroso", respondió la modelo y conductora. Luego, aseguró: "Lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, ahí sí puedo charlar horas. Sino es muy difícil de explicarle al otro. Con el tiempo pude animarme a subir una foto".

Además, se refirió a cómo ve el trato de los medios: "Se usa mucho para titular portales y me da impresión. Por eso trato de no tirar mucho. Después no me gusta que estén los portales inundado de eso", precisó Pampita.

Finalmente, contó cómo se le ocurrió la idea de homenajear sus quince años: "Quería un lindo recuerdo para los chicos, transformarlo en algo lindo, algo que sea tangible. No sabía a quién donarle la plaza y una amiga fue a Pilar y vio a una monja chilena pidiendo que arreglaran la plaza y ahí hicimos el contacto".