Ricky Martin y su pretenciosa boda de 4 días

Ricky Martin ya se encuentra casado con Jwan Yosef. Sin embargo, hace un tiempo anunció que quiere volver a pasar por el altar junto a su amado. ¿El motivo? El matrimonio por civil se dio con unos pocos testigos y ahora quiere vivir una boda a lo grande ¡de 4 días de duración! A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Ricky Martin y Jwan Yosef. Fuente: Instagram Ricky Martin (/ricky_martin)

Ricky Martin: ¿por qué desea una boda de 4 días?

Todo parece indicar que Ricky Martin se quedó con ganas de festejar. Tal como él mismo explicó en varias oportunidades, su casamiento con Jwan Yosef se dio de manera rápida y prácticamente inevitable.

Como bien recuerda ABC Gente, los enamorados dieron el “sí” en una ceremonia secreta y discreta. Ricky Martin y Jwan Yosef ya llevaban un tiempo de novios y el casamiento parecía llegar en cualquier momento.



El mismo cantante puertorriqueño dijo de visita en el programa Ventaneando que justo se dio la casualidad de que tanto los padres de él como los de Yosef estaban en Los Ángeles. Aprovechando esta situación, organizaron una boda con tanta rapidez que faltaba media hora para la misma y ni siquiera sabían cómo se iban a vestir.



En esta oportunidad, Ricky Martin parece querer confirmar su amor por Jwan Yosef y, al mismo tiempo, vivir una gran fiesta que incluso valga por aquella ceremonia que pasó un tanto desapercibida.

¿Cómo es la boda con la que sueña Ricky Martin?

“Quiero hacer una fiesta grande, me voy a volver a casar a lo grande”, fueron las palabras que expresó Ricky Martin con entusiasmo. Al mismo tiempo, dijo que quiere que la nueva boda dure nada más y nada menos que 4 días.



En cuanto a los invitados, no se manifestó al respecto, aunque todo parece indicar que quiere que sus allegados, amigos y seres queridos formen parte de la misma, algo que no sucedió la primera vez que la pareja contrajo matrimonio.



Lo que sí dejó en claro Ricky Martin fue que quiere que todos los hijos estén presentes. En relación a esto, el astro mundial dijo que los gemelos (Valentino y Mateo) estaban en la anterior, pero que ahora también se tienen que sumar Renn y Lucía.



Para finalizar, también hay que decir que por el momento se desconocen mayores detalles acerca de esta alucinante boda. ¿Cuándo y dónde se realizará? Habrá que seguir esperando para saberlo.



Mientras tanto, Ricky Martin no tiene apuro y disfruta de su matrimonio y de la vida hogareña. De acuerdo con sus palabras, tenía muchos años “dibujando esta imagen” en su cabeza. “Llegó cuando menos lo esperé”, confesó.





¿Te imaginas cómo sería la boda de 4 días entre Ricky Martin y Jwan Yosef?