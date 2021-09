Es una verdadera historia de amor la de Ricky Martin y Jwan Yosef. Muchos habrán escuchado varias versiones, pero nunca se contó verdaderamente cómo se inició todo. De forma inesperada, ninguno de los dos esperaba encontrar el amor, sin embargo la vida los sorprendió al punto que Ricky declaró lo primero que pensó cuando lo vio:

“Me voy a casar con él”. Sí, lo primero que pensó fue eso cuando lo conoció en persona a Jwan, el artista sueco de 37 años. Mientras, el primer contacto lo tuvieron a través de Instagram, así se conocieron Jwan Yosef y Ricky Martin.

Cabe destacar que el cantante Ricky desde hace años es un gran fanático coleccionista de arte y en esa oportunidad estaba buscando en la red social y fue así que dio con el perfil de Jwan Yosef.

Durante una entrevista radiofónica en el año 2017, Ricky recordó ese momento: “Estoy revisando y veo esta hermosa pieza de arte. Le escribí y estuvimos platicando por unos seis meses sin que yo escuchara su voz”. Es fascinante, al punto como si se tratara de un cuento moderno de hadas porque el flechazo ocurrió precisamente en el momento en que se vieron.

“Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui a Londres a conocerlo y asunto acabado... Se me cortó la respiración cuando lo vi... seis meses acumulándose y fue muy romántico”.

Así se conocieron Jwan Yosef y Ricky Martin y desde ese momento, el cantante supo que quería casarse con él. Eso sí, lo que no sabía, es que su actual esposo también había pensado lo mismo.

No obstante, el cantante contó en otra entrevista con la revista Attitude: “Obviamente sólo me lo dijo después, te tienes que guardar esa información al principio”. Cuando más lo recuerda, está convencido que ambos estaban "destinados" ya que por su parte Ricky es coleccionista de arte y Jwan, un artista.

El romance siguió su curso normalmente hasta que llegó un momento en que Ricky -como ya había aceptado su sexualidad en público- decidió aparecer junto a Jwan en la alfombra roja de la organización amfAR, en Brasil. Fue en abril de ese mismo año que apareció de la mano de Jwan y no necesitó muchas palabras para confirmar su amor.

Así fue como se conocieron Jwan Yosef y Ricky Martin ¿Lo sabías?