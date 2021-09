Revelan polémicos datos sobre Mirtha Legrand

Desde hace días, Mirtha Legrand se encuentra en boca de todos debido a la presunta interna que mantiene con su nieto, Nacho Viale. Todo indica que la diva de los almuerzos quiere retornar a la pantalla chica y es él quien está retrasando su regreso a eltrece.

Mirtha Legrand

En Intrusos, fue Evelyn Von Brocke quien sacó a la luz controversial información que involucra a la Chiqui y su entorno. "Es escalofriante", comenzó diciendo frente a las cámaras de América TV. "Hay miedo, terror y preocupación por parte de ciertos amigos, yo no puedo dar el nombre de esta mujer que está hace décadas, y que descubrió, hace poco tiempo, que en el celular de Mirtha hay cierta intervención, con respecto a los contactos", continuó.

"Y sumó: Hay personas que le agarran el celular, le dicen ‘dejame ver quién te escribe’ y bueno…"

Al oír esto, Rodrigo Lussich señaló: "Esto de bloquearle algunos contactos a Mirtha, nosotros lo tenemos comprobado, de alguna manera, porque en su momento estuvo bloqueado Pallares y no habría sido ella quien lo había hecho”.

"Yo lo conté en su momento. Como soy persistente le escribí por el teléfono de mi hija, y ahí me dijo que no sabía si alguien me habría bloqueado, pero no ella. Y esto había pasado con varia colegas", agregó Adrián Pallares.

Evelyn Von Brocke

Finalmente, Evelyn cerró: "Pero esto, hoy en día, pasa con amigos. Mirtha en un momento se preguntó por qué un conocido no le escribía, le miran el celular y descubren que estaba bloqueado. Es decir ya no estamos hablando de periodistas, sino amigos bloqueados".