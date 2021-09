La reacción de Luciano Castro frente al romance de Sabrina Rojas y Tucu López

Este miércoles, en Intrusos (América), hablaron de la reacción que tuvo Luciano Castro al enterarse del incipiente romance de su ex, Sabrina Rojas, con el Tucu López.

Recordemos que la actriz mendocina y el locutor tucumano fueron vistos muy cariñosos en plena calle y ya no ocultan su relación. Pero lo que llamó la atención fue un comentario del conductor Adrián Pallares sobre el estado anímico de Castro.

Sabrina Rojas y Tucu López ya no ocultan su romance.

“Tal vez hay alivio en él”, dijo Adrián refiriéndose al actor, y su compañero Rodrigo Lussich le preguntó: “¿Te dijo que estaba aliviado?”. A lo que Pallares respondió rápidamente: “No, no, no. El gordo te pega un cabezaso sabes que… no quiero no quiero”.

Intentando sacar más información, Lussich aventuró: “Bueno, tampoco te dijo nada. Ni tan tan ni muy muy ". Por su parte, la panelista Paula Varela consultó: “¿No quisiste entrar en ese terreno? ¿O te dijo no me preguntes?”.

Entonces Pallares detalló: “No, porque tenemos una buena onda pero hasta ahí. Lo escuché bien, eufórico, contento". Finalmente, el conductor quiso remarcar que lo que expresó fue su impresión y no una declaración de Luciano Castro. “Digo, quizás la otra parte siente un alivio porque vez que la otra está contenta, está bien…", finalizó el periodista.