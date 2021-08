Revelan imágenes de Sabrina Rojas y el Tucu López muy cariñosos en la calle

Sabrina Rojas y Tucu López fueron vistos muy cariñosos y a los besos por las calles del barrio porteño de Palermo. A pesar de que recientemente la actriz y el locutor habían negado el romance, lo cierto es que fueron vistos muy juntos y sin ocultarse de nadie.

Sabrina Rojas y Tucu López, muy cariñosos en la calle.

Este lunes, en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), aportaron algunos detalles sobre las imágnes difundidas por el portal farandulashow. “Te sumo info: están ‘in love’ total, súper enganchados, palabras de los mismos protagonistas", contó Pía Shaw.

Luego, la panelista agregó: "Ella se instala el viernes en la casa de él hasta el domingo, se quedan juntos el fin de semana, están súper copados. Lo que empezó con un rumor de Taboada…".

Recientemente, cuando a Sabrina Rojas le preguntaron por su acercamiento al Tucu López, ella había dicho: “Es un morocho lindo. Lo que te puedo decir es que yo no tengo una relación amorosa con nadie y no camino de la mano con nadie”. Por su parte, el locutor había asegurado: “No estoy de la mano con Sabrina por las calles. Y si nos vieron en un boliche, nos vieron charlando. Con Sabrina tenemos mucha gente en común. No tenemos una relación son Sabrina".