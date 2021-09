La categórica respuesta de L-Gante a María Eugenia Vidal por sus dichos sobre la marihuana

L-Gante le respondió de manera categórica a los polémicos dicos de la precandidata a diputada María Eugenia Vidal sobre la legalización de la marihuana.

“Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Por esos pibes, creo que no estamos listos (para la legalización)”, dijo Vidal en una entrevista con FiloNews

Más allá de las críticas desde el arco político a la referente de la oposición, el trapero L-Gante se refirió a la polémica en una entrevista con Eduardo Feinmann por LN+.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y fue criticada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ahora, en las últimas horas, el trapero L-Gante se refirió a esos dichos en una entrevista en LN+ con Eduardo Feinmann.

“Cuando dejé la escuela no fumaba porro; para mí está demás decir la ubicación. Porque un narco puede estar en cualquier lado. Y no digo de decir Palermo, sino las villas; es lo mismo. Yo soy de la villa y voy a Palermo, pero vi pocos de Palermo ir a las villas. Quizás el problema que ella no sabe cómo decir que te podés fumar un porro, pero el problema es el tráfico, entonces confunden y envuelven las cosas. En mi caso no tengo una enfermedad, pero lo uso (a la marihuana) para bajar el estrés”, asegruó el ícono popular.