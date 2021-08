Virginia Gallardo sobre Ricardo Fort: "¿Tengo que ser cuestionada por haber salido con un gay?"

Virginia Gallardo fue duramente criticada por el romance que vivió con el empresario Ricardo Fort años atrás. Por este motivo, decidió descargarse en las redes y en su cuenta de Instagram, donde la siguen cerca de dos millones y medio de personas, la panelista subió un emotivo video junto a unas contundentes palabras.

"2021, la era DE LA IGUALDAD, de la deconstrucción, del poliamor, de la libertad, del feminismo, del empoderamiento, de la NO violencia, ¿tengo que ser cuestionada por haber salido con un 'gay'? ¿Quieren contarnos a todos qué pasa puertas adentro en cada hogar? ¿Que me critiquen por no haberle sacado dinero? Porque trabajo desde que soy muy chiquita y TENGO VALORES, cosa que a muchos les falta", comenzó diciendo.

Y continuó: "Porque con mis ERRORES Y ACIERTOS … Pero MÍOS al fin, los reconozco ¡Y ME HAGO CARGO! ¿Qué tal si empezamos a mirar más nuestras vidas?".

"Porque yo levanto estas banderas HACE AÑOS. Me considero lo más genuina, real y desinteresada. Porque mis relaciones y vínculos las ELIJO CON AMOR. ¡¡¡ATRASAN!!!", agregó.

Ricardo Fort y Virginia Gallardo

Finalmente, cerró: "Así te recuerdo yo. Descansá en paz. Fin de esta historia para mí".