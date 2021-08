Rocío Marengo disparó contra MasterChef Celebrity: "No es un reality"

Rocío Marengo es una de las figuras que participó en la primera edición de MasterChef Celebrity el año pasado y sorprendió frente a las cámaras con sus dotes culinarios. A pesar de tener grandes habilidades para la cocina, la actriz quedó a mitad de camino y no logró cumplir su sueño de llegar a la gran final.

No era la primera vez que la mediática participaba en un reality de este tipo. Ella ya había sido parte de la versión chilena de la misma producción que llevó a cabo Telefe. En el formato argentino no sólo quedó eliminada una vez, sino dos veces debido a que tuvo la posibilidad de reingresar al programa por el famoso "repechaje".

En diálogo con Intrusos, reveló que no volvería a participar en el certamen que conduce Santiago del Moro y brindó los motivos. "Yo soy lo que soy en cualquier programa. En ShowMatch, en cualquiera al que voy de invitada. Cuando hay edición es más complicado el tema. No lo tomo como que es igual. Esto es reality, en esto me van a ver con mis cosas buenas y malas", señaló al aire.

Y agregó: "Por supuesto que me vi perjudicada con la edición. La edición me jugó una mala pasada. No me fui enojada pero no me gustó ser parte de algo editado, no me gustó".

Rocío Marengo en MasterChef Celebrity

Finalmente, cerró: "A mí me gusta que me digan las cosas como son. Te lo venden como un reality pero la realidad es que está editado, no es un reality. Arman personajes que ellos quieren".