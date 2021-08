Flor Peña compartió el fuerte mensaje de su hijo mayor que la hizo emocionar

Días atrás, se conoció que Florencia Peña visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta y estallaron las críticas contra la actriz. Tales fueron las reprobaciones hacia la artista, que sufrió un cuadro de estrés y tuvo que ausentarse por dos días del programa que conduce en la pantalla de Telefe.

Esta mañana, retornó al piso y reflexionó sobre lo sucedido. "Yo recibí la invitación del Presidente y fui, quizás el debate podría haber sido si la reunión no había que tenerla por zoom pero no sucedió eso, pasó lo que ya sabemos. Ojalá que todo esto sirva para que se sepa que este tipo de violencia no la queremos más, que las mujeres tenemos derechos", señaló al aire.

Florencia Peña junto a sus hijos

Al finalizar su descargo, contó que recibió un fuerte mensaje de su primogénito que la hizo emocionar. "Mi hijo más grande, el día que yo me llegué a m casa colapsada, me dejó este mensaje porque los pibes no escriben cartas, mandan WhatsApps", reveló.

"Yo siempre fui una mamá que trato de resguardar a mis hijos de todo, no me gusta que me vean llorar pero ese día mi hijo entró al cuarto y me dio un abrazo tan hermoso y me dijo mamá te amo tanto y quiero que sepas que acá estamos. Sabemos quién sos y cómo sos y te vamos a bancar", señaló.

Flor Peña compartió el fuerte mensaje que le mando su hijo

El mensaje de su hijo decía lo siguiente: "Ma te escribo para que sepas que te amo con todo mi corazón. La gente es muy mala y envidiosa. Sé que en el fondo siempre afecta lo que dicen, pero sabé que sos una persona y una madre hermosa. Vamos a estar siempre que lo necesites y sabemos lo grande y fuerte que sos. Siento un orgullo inmenso por la persona que sos y por todo lo que lograste. Sabes que contás conmigo siempre. Te amo más que a nadie".