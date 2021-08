Cinthia Fernández fulminó a una famosa en vivo: "Doña Rosa no la conocía"

El baile del caño en La Academia generó un gran revuelo. Muchos de los participantes pidieron licencia para no realizarlo y esto desató una ola de críticas. Ángela Leiva fue una de las que solicitó un reemplazo y fue Valeria Archimó quien la sustituyó en el certamen. El jurado fue lapidario con la cantante y la más dura con su devolución fue Jimena Barón.

"Este show se merece que des lo mejor... yo hace meses que vengo con una triple fractura de costilla y sigo viniendo... me cuesta Angelita entender que no estés en la pista", expresó la mamá de Momo.

Justificándose, Leiva manifestó: "Siempre lo di todo, no me meto con el trabajo del resto. Manifesté un cansancio y un estrés mío, extremo... que vos pienses que le estoy faltando el respeto a alguien, es tu problema. Este programa se merece lo mejor de mí y yo no podía darlo. No puedo dar más y por eso hablé con la producción".

Hoy, en LAM pasaron al aire la pelea que mantuvieron las artistas y Cinthia Fernández tomó partido en el conflicto y se inclinó por Barón. "Está soberbia, está agrandada. Inventó cosas que Jimena Barón no le decía. Ella estaba hablando en general de la gente que es irresponsable. Antes no tenías la cantidad de trabajo que tenés ahora. No eras popular, directamente, sino era gracias al Cantando 2020", indicó en vivo.

Ángela Leiva

Y, fiel a su estilo, lanzó: "No era popular en un sentido masivo, sí lo era en el mundo de la cumbia. Doña Rosa no la conocía".