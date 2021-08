Cande Ruggeri abrió su corazón y habló de su traumático noviazgo

Cande Ruggeri es una de las grandes revelaciones de este año en la pista de La Academia. Recientemente brilló con su performance del caño y pasó por el programa de Laurita Fernández, en la pantalla de eltrece, para hablar, entre otras cosas, sobre su trabajo en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli.

Cande Ruggeri brilló en el baile del caño

En un momento de la entrevista, la bailarina quiso saber si alguna de sus exs parejas le había puesto un freno a su trabajo como modelo. Fue allí donde la joven abrió su corazón y se sinceró frente a las cámaras. "Pasó un montón. Mi primer novio, en especial, que fue un amor medio tóxico", expresó.

"No me dejaba ser modelo, no me dejaba usar pollera… Lo pasé muy mal y creo que esto nunca lo conté", manifestó.

"Era muy niña yo, debía tener 16 años y todo esto lo ocultaba, pero no me dejaba hacer nada", agregó. Además, explicó cómo logró terminar con esa situación angustiante. "Hay que escuchar mucho a los que tenés alrededor y que realmente te quieren: papás, hermanos, amigas… porque sino no te das cuenta. Me decían que algunas cosas no estaban bien, que no podía ser que fuera a la playa toda tapada, que eso no era normal, pero siempre buscaba una excusa para justificarlo", indicó.

"Me di cuenta muy tarde. Estuve muchos años de novia y no lo veía hasta que empecé a crecer, y a eso de los 20 veía las relaciones de mis amigas o de mi hermana y no entendía…", reconoció la hija de Oscar Ruggeri.

Y continuó: "Me empecé a comparar y me di cuenta que no estaba bien. Escuché a mi familia y amigos, que me remarcaban esas cosas siempre". Finalmente, cerró: "Se sale, chicos, y el amor existe".