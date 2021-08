Tras acusarla de ofrecerle prostituirse, Moria Casán disparó contra Verónica Monti

La polémica ex pareja de Sergio Denis acusó a Moria Casán de ofrecerle prostituirse a cambio de un techo para vivir. La fuerte denuncia que realizó Verónica Monti fue durante un móvil en Nosotros a la Mañana, tras admitir que robó un par de botas de una zapatería. Tras enterarse de la fuerte acusación, Moria Casán envió un audio al programa negando enfáticamente todo: "Ésta además de cleptómana es mitómana".

Recordemos que Verónica había afirmado: "Quiero aclarar que Moria Casán a mí no me ayudó. Me hizo una propuesta totalmente descabellada, que no tiene nada que ver conmigo, y esas noches la pasé en el Obelisco. La ayuda conllevaba a que haga cosas que no iba a hacer". Rápidamente, Carlos Monti indagó qué cosas le había propuesto Moria: "Lo que hace Moria. Lo sabe todo el mundo. 'Te doy un techo, pero vos tenés que estar, dos o tres veces a la semana, con este tipo. De 105 años, rico'".

Entonces, la One le envió un mensaje de voz a Sol Pérez para ejercer su derecho a réplica: "Ja, ja. Estoy haciendo cinta, me acaba de avisar mi hija, que en el único día que no filma prendió la televisión cuando me acusaban de prostitución".

"Es hermoso. Qué gracioso. Ésta además de cleptómana es mitómana. ¡Por favor! ¡Qué loca! Y claro, ¿de quién se va a colgar? De mí. Sin comentarios. 'No comments', diría el Coco Basile", finalizó La One.