Verónica Monti acusó a Moria Casán de ofrecerle un techo a cambio de sexo

Luego de ser descubierta robando en un local, Verónica Monti habló en Nosotros a la Mañana sobre su delicada situación económica y realizó una grave acusación contra Moria Casán. Según reveló la ex pareja de Sergio Denis, la diva le habría ofrecido un lugar para alojarse a cambio de acostarse con un hombre.

"Yo dormía en el Obelisco. Y esto no viene al tema, pero quiero aclarar que Moria Casán a mí no me ayudó. Me hizo una propuesta totalmente descabellada, que no tiene nada que ver conmigo, y esas noches la pasé en el Obelisco. La ayuda conllevaba a que haga cosas que no iba a hacer", comenzó relatando Verónica.

"¿Qué cosas tenías que hacer?", le preguntó Carlos Monti. Y su respuesta fue contundente: "Lo que hace Moria. Lo sabe todo el mundo. 'Te doy un techo, pero vos tenés que estar, dos o tres veces a la semana, con este tipo. De 105 años, rico'".

Impactada con la declaración, Paula Trapani señaló: "Es una acusación muy grave". Y Carlos Monti le pidió más detalles del polémico tema: "¿Vos estás diciendo que Moria te dijo que vos te tenías que prostituir?". Monti sostuvo lo dicho e involucró al representante de Casán, Maxi Cardaci: "No fue Moria, fue Maxi Cardaci. Yo fui a un hotel, donde estuve tres días, y cuando yo agarro las valijas y me quedo en la vereda con los chicos es por eso. Por algún motivo me voy... Yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Cuando le dije que no a Maxi Cardaci, automáticamente me bloqueó en WhatsApp, y Moria también. La propuesta fue clarísima".