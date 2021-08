Escándalo en La Voz Argentina: participante ninguneó a Mau y Ricky y cuestionó el reality

Jéssica Amicucci protagonizó una fuerte polémica esta semana en La Voz Argentina al quedar eliminada del equipo de Mau y Ricky, sus coaches, tras una performance floja que justificó echándole la culpa a su compañera Esperanza Careri por no haber ensayado. Finalmente, Jéssica fue salvada por Ricardo Montaner.

Sin embargo, la situación continuó cuando Jéssica dedicó una catarata de mensajes apuntando fuerte contra sus ex entrenadores y la producción del programa conducido por Marley.

La polémica no terminó en los estudios de Telefe, rápidamente se traslado a las redes sociales. Fue el periodista Pampito Perello Aciar quien publicó en Twitter algunas capturas de pantalla de los comentarios de Jéssica en su cuenta personal. Hasta reaccionó Montaner, su actual coach.

"Voy a ser honesta -su latiguillo- como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario, una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante", comenzó diciendo la participante en su posteo.

"Y quiero agregar que hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona", agregó. "Quiero felicitar a mi compañera (Esperanza Careri) por su triunfo, a quien admiro. Me gustó vernos y creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción, y aun así brillamos", concluyó.

Cuando un seguidor le comentó que "Mau y Ricky no tienen muy buenas voces, hasta los concursantes que cantaron son más mejores que los coach, muchos con auto tune, pero vos si tenés talento. Que los comentarios negativos no te afecten, siempre está la envidia", Jéssica respondió: "Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver más allá de la superficie como la mayoría".

"Malísima la devolución de Mau y Ricky. Claramente te trataron mal", Jéssica no comentó pero le puso el emoji de un corazón, avalando los dichos. Otro, le preguntó: "¿O sea todo lo que pasó fue culpa de la producción de La Voz Argentina?", preguntó otro, a lo que la participante replicó: "¿Quién elige qué pasar en TV?".

"Hacen esas cosas, lamentablemente, para dejarte mal parado", comentó en otro posteo. Finalmente, la participante disparó revelando que no mostraron "lo que no les convenía" y que "hay un contrato de por medio y hay cosas que no puedo decir, sino las diría porque mi imagen sería otra".