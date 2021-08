La Voz Argentina: dos participantes se pelearon en vivo tras una dura devolución

En la emisión del martes de La Voz Argentina, Esperanza Careri y Jessica Amicucci se enfrentaron en un duelo al ritmo de "Love On Top", de Beyoncé. Y el resultado final no fue el esperado. Mientras Mau y Ricky pensaban con quién quedarse, el resto de sus compañeros comenzaron a criticar con dureza la performance.

Ante las devoluciones no tan convincentes, Jessica pidió la palabra: "¿Puedo decir algo? La verdad es que yo no estoy acostumbrada a cantar esta canción en esa tonalidad, y honestamente fue muy duro trabajar así. Muy difícil". Con sorpresa, Mau y Ricky le pidieron detalles: "Honestamente, lo que fue muy difícil fue trabajar juntas. Hubo dos ensayos en los que ella no quiso cantar. Yo aunque esté enferma voy y canto igual".

Rápidamente, Esperanza hizo su descargo: "Yo soy muy enérgica, y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Y Feli, que es la que nos asesoraba, me dijo que prefería que no cantara en los primeros ensayos. Fueron muchos días lejos de mi casa, y lo único que hice fue repasarla, como marcándola. Le dije ayer de cantarla pero me contestó que prefería no hablar conmigo. Igualmente, la admiro muchísimo y siento que se lo merece hasta más que yo".

El discurso convenció a los hijos de Ricardo Montaner que terminaron eligiendo a Esperanza, por sobre su compañera. Sin embargo, papá Ricardo apretó el botón salvador y le dio a Jessica una segunda chance bajo su ala. Mientras se iba, el cantante recalcó: "Encuéntrate con tu amiga para que conversen".