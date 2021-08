Ailén Bechara estalló tras las cíticas por la cantidad de niñeras que tiene

Mientras pasa unas vacaciones en familia, Ailén Bechara fue duramente criticada por la cantidad de niñeras que tiene para asistirla en el cuidado de su pequeño. Notoriamente enojada, la modelo estalló en la red con contundentes palabras.

Bechara está disfrutando de las playas de Ibiza junto a su marido y su hijo Francisco. Ailén había compartido ya postales de los días descanso, incluyendo una foto del niño junto a Lionel Messi, cuando alguien le preguntó en la red cómo hace con el pequeño en sus salidas nocturnas.

Al responder que tienen una niñera durante sus vacaciones, Ailén Bechara contó: “Sí, española. Pero extrañamos a Rosa y Ester”, dando a entender que en nuestro país son dos las mujeres que la asisten en el cuidado de su hijo.

En un determinado momento, cuando las críticas a la modelo y bailarina se pusieron muy espesas, ella optó por exponer al seguidor que la había cuestionado duramente y expresó tajante: “Explicaciones en mi vida no le doy a nadie. Si quiero salir salgo y si no quiero salir no salgo. Francisco está muy bien y muy feliz”.