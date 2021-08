Ailén Bechara mostró a su hijo con Lionel Messi y luego un llamativo dato desató la polémica

Ailén Bechara está de vacaciones en las paradisíacas playas de Ibiza junto a su marido y su pequeño hijo. Allí la modelo se hospedó en el mismo resort que Lionel Messi y mostró a su niño con el ídolo del fútbol. Sin embargo, poco más tarde se desató una polémica en la red cuando ella dio a conocer un llamativo dato.

Lionel Messi junto a Francisco, el pequeño hijo de Ailén Bechara.

En un ida y vuelta con sus seguidores en la red, alguien le preguntó a Bechara: “¿Llevás niñera para que te ayude?”. A lo que Ailén respondió: “Sí, española. Pero extrañamos a Rosa y Ester”, dando a entender que en nuestro país ella necesita a dos mujeres que la asistan en el cuidado de su hijo.

Ailén Bechara, junto a su hijo.

Luego, una seguidora interpeló a la modelo con el filoso mensaje: “¿Para qué llevan niñera? ¿No pueden cuidar a un solo nene? Yo tengo tres y las llevo a todos lados”. Entonces Bechara contestó: “Claro que podemos cuidarlo, y eso hacemos, pero necesitamos que alguien lo cuide cuando tenemos planes de adultos”.

Como es habitual en la interacción entre famosos y su público, la gente quiso saber más y aguien consultó: “¿Cómo hacés para viajar tan seguido con Fran? ¿No te estresa?”. Inquietud que Ailén Bechara despejó al afirmar: “No me estresa viajar con él y lo hago desde que era muy bebé; ya me acostumbré y soy muy organizada, lo que sí me estresa es que siempre llegamos tarde y a las corridas al aeropuerto”.