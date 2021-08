El categórico posteo de Flor Peña tras la polémica desatada por su visita a Alberto Fernández

Flor Peña quedó en el ojo de la tormenta tras la divulgación de la lista de personalidades que visitaron al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante 2020, en el momento más estricto de la cuarentena. Este martes, la actriz hizo un categórico posteo en el que sintetiza su actitud frente a la polémica desatada.

Recordemos que este lunes, Flor hizo un furioso descargo desde su programa en Telefe, en donde entre otras cosas dijo: “Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”.

A medida que pasan los días, periodistas y artistas se han mostrado a favor o en contra de la visita de Peña a la quinta presidencial. Entre los detractores, causó revuelo el filoso argumento con el que Eduardo Feinmann destruyó a la actriz.

Desde su cuenta de Instaagram, Flor Peña sintetizó su sentimiento con una foto en la cama luciendo una remera con la leyenda “A la gilada ni cabida”. “¡Siempre en esta! Buen día”, escribió en el epígrafe de la publicación que en cuestión de horas cosechó más de 200.000 "me gusta" y decenas de comentarios de apoyo.