El filoso argumento con el que Eduardo Feinmann destruyó a Flor Peña por su visita a Alberto Fernández

Eduardo Feinmann arremetió con un filoso argumento contra Flor Peña por su visita a la quinta presidencial de Olivos en mayo del año pasado, para tener un encuentro con el presidente Alberto Fernández.

En el clásico pase con Jonatan Viale, los conductores de LN+ cuestionaron el paso de varias personas por Olivos en tiempos de cuarentena estricta.

Recordemos que este lunes en su programa Flor de equipo (Telefe), la actriz y conductora hizo un furioso descargo por la polémica que se levantó al darse a conocer su reunión con el mandatario.

Flor Peña en pleno descargo por su reunión con Alberto Fernández.

“Coincido con la señora Peña que se sintió ofendida con los comentarios de la gente, la verdad que fueron barbaridades. ¿Por qué a ella? Yo tengo mi teoría: porque ella retaba a la gente a través de las redes sociales. Cuando vos militaste la cuarentena eterna de esta manera”, sostuvo Feinmann y luego leyó luego un tuit de la actriz en el que ella ponía en duda si los ‘anticuarentena’ merecían una cama.

Luego, el periodista agregó: "La señora (Florencia Peña) se tenía que haber quedado en su casa, y si querés hablar con el Presidente, hacelo por Zoom. En ese momento, por Zoom era la justicia, el parlamento, el médico, el psicoanalista y puedo seguir nombrando una infinidad. ¡La escuela era por Zoom! Y si ella tenía que decirle algo al Presidente...”.

Finalmente, Eduardo Feinmann arremetió: “Los hermanos no se podían ver entre sí. Dos hermanos que vivían cerca no podían. Los nietos no podían visitar a los abuelos, los abuelos a sus hijos y nietos. La vida era así. La señora Peña dice: ‘Yo fui con todo el protocolo’. No podías salir de tu casa. No se podía. Punto. Nadie podía salir de su casa. Es más, había permisos para circular, solamente para 24 actividades. La señora Peña no podía circular ¿Con qué permiso salió? ¿Cómo hizo para pasar de una jurisdicción a la otra?”.