Una exparticipante de La Voz Argentina planea demandar al programa y acusa de maltrato a un integrante del jurado

Una exparticipante de La Voz Argentina (Telefe) está planeando demandar al programa, tras su polémica eliminación del certamen de canto. Además, la joven acusó de "maltrato" a un integrante del jurado.

Jéssica Amicucci se descargó a través de la red. “Yo estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen. Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. [En] La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, disparó la joven.

Luego, Amicucci acusó: “¿Y dónde están las jurados? Cuando me gritó sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, aseguró la exparticipante en relación al momento de tensión que protagonizó al aire con Ricky Montaner.

Recordemos que Jéssica Amicucci se peleó con una de sus compañeras, Esperanza Careri. Todo comenzó cuando en las batallas del Team Mau y Ricky, el desempeño de ambas fue muy pobre.. En ese momento, la exparticipante aseguró que su compañera no había querido ensayar,