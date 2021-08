Tildaron de ingrata a Ángela Leiva por renunciar a La Academia y esto fue lo que respondió

Tras brillar con su performance en la 'salsa de a tres', Ángela Leiva se despidió de La Academia. Hoy, la cantante estuvo presente en LAM y habló de los motivos que la llevaron a dejar el certamen. Además, se defendió de aquellos que la acusan de "ingrata" por bajar los brazos antes de tiempo.

Acerca del hecho puntual que la llevó a renunciar, delante de las cámaras de eltrece, expresó: "Fue previo al caño. Veníamos ensayando casi el triple. Me quedaba dormida manejando, varias veces me desperté volanteando en la Panamericana. Yo me considero una mina joven que puedo hacer todo, pero dormía tres horas por día".

Y continuó: "Me levantaba a las 6, arrancaba con tira a las 7 y cortaba a las 18. Los ensayos eran de lunes a lunes porque hay que meterle garra porque la mayoría no somos bailarines y, a la vez, mi música que es mi carrera y la quiero cuidar".

Sobre aquellos que la tildan de ingrata, manifestó: "No me voy a hacer cargo de lo que pueda pensar el otro. Soy una mina que tuve que aprender a pensar en mí misma. Yo decido elegir por lo que me hace bien, disfruté y dije hasta acá. Si no lo disfruto, no me sirve. Siento que me fui por la puerta grande, como artista di lo mejor de mí, pero también sé decir hasta acá".

"No es fácil entender que alguien se quiera ir, trate de ser lo más honesta posible. Cuando hablo soy honesta, no tengo por qué mentir. La producción no quería que me vaya, para mí no fue una decisión fácil. Yo soñé con estar en esa pista, siempre lo veía desde mi casa", señaló al aire.