Guido Süller presentó a su nuevo novio 40 años menor que él

Durante la emisión de ayer de El club de las divorciadas se trató el tema de la diferencia de edad en la pareja. Para contar su experiencia estuvo presente Guido Süller junto a Federico, su novio casi 40 años menor.

Durante la charla, pasearon por tópicos referidos a cómo los códigos generacionales o las diferentes maneras de ver la vida pueden ser impedimento a la hora de encarar una relación amorosa. "El prejuicio lo tengo yo, a la generación de ellos no les importa", reveló el mediático que acaba de cumplir 60 años sobre las diferentes maneras de ver la vida que tiene cada uno.

Federico, de 21 años, contó que fue él el que dio el primer paso en la relación al mandarle un mensaje privado por Instagram. "Es muy buena persona. Tiene un gran corazón y es humilde. No le importa si tengo plata o si no tengo", describió. Al respecto, el hermano de Silvia comentó: "Lo que me enamoró es que a esa edad el ser humano es más feliz, la vida todavía no te golpeó tanto. Es una bocanada de aire fresco, él está lleno de sueños".

Luego contó que todavía no conoce en persona a los padres de Federico, pero que lo aceptan. "La madre me adora", expresó Guido. Lo que dejaron en claro es que no hay es planes de casamiento, al menos en el corto plazo. Recordemos que el mediático todavía no empezó el trámite para divorciarse de Tomasito, su anterior pareja. "Estoy terminando mi casa, que es un stress muy grande, y divorciarse es un stress muy grande también", se justificó.