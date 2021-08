En medio del escándalo por su campaña, Cinthia Fernández se hartó y le contestó a Baby Etchecopar

En el marco de su campaña como precandidata a diputada, Cinthia Fernández compartió una polémica publicación en su cuenta de Instagram: la panelista de LAM posó para la cámara sin prendas con un contundente mensaje. Uno de los que salió a criticarla fue Baby Etchecopar en el programa de Karina Mazzocco.

"Esta campaña me parece muy berreta de todos lados. No creo que la patria esté, en este momento, para jugar en tanga. Yo no acuerdo para nada con ese estilo. Ella tiene un cuerpazo, está divina, pero si eso es lo que tiene para proponer… porque lo que se muestran son las propuestas, hasta ahora ninguno mostró nada, y mostrarse desnudo tampoco es una propuesta", expresó el periodista.

Como era de esperar, la mediática salió con furia a responderle frente a las cámaras de eltrece. "Quiero decir una cosa, el challenge me lo pagaron y yo lo hice en tanga para que tenga más reproducciones y que me sigan contratando. Soy totalmente sincera", comenzó diciendo y sumó: "Como venía caliente con las feministas truchas, depende a quien atacan es a quien defienden".

"Eso yo ya lo tenía pensado, porque es una ironía y me extraña que una persona tan inteligente como Baby, no agarre las ironías. Porque políticos que él apoyó nos dejaron en pelotas", señaló.

Finalmente, cerró: "Estoy harta de que me traten de prostituta, yo nunca lo fui aunque no tiene nada de malo, pero de lo que no se habla es de la prostitución del poder, de los que están con uno, otro y otro".