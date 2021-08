Cinthia Fernández se cansó de Juana Viale y contó una vergonzosa intimidad de su labor como periodista

Furiosa por las críticas que recibe por su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, Cinthia Fernández decidió apuntar contra quienes ponen en duda su capacidad para hacer política y en la tendalada cayó Juana Viale.

Todo comenzó con las duras declaraciones de Baby Etchecopar en el programa A la tarde, la panelista de Los ángeles de la mañana, le respondió durante uno de los móviles de América TV. "En todos los programas que fui se me cagaron de risa, de hecho en lo de Juana Viale se me cagaron de risa, porque es fácil que te dicten las preguntas y tengas todo anotado en una tablet. Ceferino Reato, que es un periodista con título, también se rió y me dijo que con un problema personal yo no puedo lograr cosas en la Cámara de Diputados", expresó.

Además, también apuntó contra Etchecopar, "Hablen de la prostitución del poder, porque él habla un montón y estuvo con todos. Estamos en pelotas por un gobierno que defendió él, antes y después. Son todos prostitutos del poder y me rompen a mí porque subo una foto en tanga", exclamó sacada.

"Hay un montón de causas por alimentos y siempre se piden los reportes de pagos a la parte que está diciendo que le están debiendo. Hay que crear un sistema express donde las audiencias sean orales, donde los jueces vean a las personas que le deben a los chicos, no a las madres", finalizó en relación a una de sus propuestas.