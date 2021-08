Wanda Nara cautivó a sus seguidores en la previa de un entrenamiento

Wanda Nara genera repercusiones a diario en las redes sociales con sus fotos. En las últimas horas, la mediática cautivó a sus 8 millones de seguidores al compartir una imagen previo a comenzar su entrenamiento de natación. "This morning in Paris, training" ("Esta mañana en París, entrenando"), escribió la empresaria junto a una foto en un camarín, luciendo un escotado traje de baño negro con una calza haciendo juego. La publicación cosechó más de 277 mil "Me gusta" y miles de comentarios en referencia a su cuerpo.

Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_icardi

Recordemos que este martes, Wanda confirmó que comenzó clases de natación. "Primera clase de natación y no vino nadie", escribió la mediática junto a una foto mostrándose al borde de una pileta. Rápidamente, la publicación cosechó miles de comentarios haciendo referencia a su cuerpo, entre ellos el de su hermana Zaira, quien escribió pícaramente: "Ya vooooooooy pero sin flota flota", haciendo referencia a la delantera de la mediática.

Wanda Nara en plena calase de natación. Foto: Instagram @wanda_icardi

Cada jugado posteo de Wanda se convierte en tendencia, causando furor entre sus seguidores. Wanda ya se ha convertido en una especialista de los códigos de la app y sabe muy bien cómo llamar la atención de los usuarios.