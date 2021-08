Ganador de Bake Off, furioso con Maru Botana: "Me parece una..."

Maru Botana protagonizó un nuevo escándalo luego de ser multada por no cumplir la cuarentena en un hotel, tal como lo indica la ley, tras su regreso al país de sus vacaciones por Europa. El gobierno de Axel Kicillof le labró un acta y deberá pagar un total de 4.300.000 pesos por incumplir el protocolo de confinamiento vigente.

Ahora, se generó una nueva polémica en las redes sociales luego que Damián Basile, ganador de Bake Off, criticara con firmeza a la cocinera. Todo comenzó cuando Maru compartió una receta de macarrones y mostró los resultados. Indignado, Basile compartió la imagen que publicó la conductora: "Lo que muestra. Lo que hace en el video".

"Me parece una paparruchada que comparta esta receta así, una falta de respeto a los profesionales", sostuvo. "Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos", expresó enfurecido.

"No puedo creer que haya subido eso con lo que cuesta la harina de almendras y hacer macarrones. Me imagino a tanta gente siguiendo esa receta y tirando la mercadería porque le va a salir mal. No puedo creer cómo esa gente tiene lugar en la tele", comentó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Finalmente, invitó a sus seguidores a entrar a su página para aprender a "hacerlos de verdad". Fueron tantos los que ingresaron que colapsaron la página y Darío le agradeció a Maru, en un acto total de ironía.