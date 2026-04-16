La miniserie de época de solo 6 episodios que te cautivará con su historia de intriga y seducción

Las series de época siguen ganando terreno en el streaming. Inspiradas en hechos reales, en novelas, o con romance, escándalos y drama, hay propuestas para todos los gustos. Dentro de este mundo, las reversiones de clásicos literarios e historias ya conocidas, también se han convertido en una opción.

En esa línea aparece Merteuil: Juegos de seducción, una serie que se estrenó a finales de 2025 a HBO Max y que se mete de lleno en el terreno del deseo, la manipulación y las relaciones de poder.

Esta producción francesa fue creada por Jean-Baptiste Delafon y dirigida por Jessica Palud, y se trata de una adaptación libre de la clásica novela epistolar del siglo XVIII Las amistades peligrosas (Les Liaisons dangereuses), escrita por Pierre Choderlos de Laclos. Esta versión funciona como una precuela de la historia, ya que explora el origen de Isabelle de Merteuil y su ascenso social en la alta sociedad.

Merteuil: Juegos de seducción se ambienta en el vibrante y decadente París de 1783, justo antes del estallido de la Revolución Francesa. Allí conocemos a la joven Isabelle, una joven huérfana sin fortuna que cae bajo los encantos del carismático y cínico Vizconde de Valmont, quien la envuelve en un romance apasionado que termina siendo una cruel traición para robarle su honor.

Expuesta y sin protección, Isabelle acude a Madame de Rosemonde, la tía de Valmont, quien le enseña a moverse y a sobrevivir dentro de una élite marcada por el deseo, el poder y la conveniencia. A partir de ese momento, Isabelle va encontrando su lugar en una red de relaciones donde cada gesto tiene una intención y cada vínculo es una negociación. En ese proceso, descubre que la seducción no es solo un recurso, sino una herramienta clave para ganar control en un entorno profundamente desigual.

the seduction 06 HBO Max

A medida que Isabelle asciende, la serie explora la compleja dinámica de poder entre ella y Valmont, quienes pasan de ser enemigos a aliados en un peligroso juego de apuestas eróticas y políticas. En un mundo donde las mujeres no tienen voz propia, Merteuil se convierte en una maestra del engaño, forjando la identidad de la calculadora marquesa que conocemos en la literatura clásica, mientras el descontento social en las calles de Francia comienza a amenazar con destruir el mundo de privilegios que ella tanto ansía dominar.

Aunque la serie se toma libertades, no tardó en posicionarse como una propuesta elegante, provocadora y que la reinterpreta con una mirada contemporánea. Ahí es donde este drama encuentra su mayor atractivo. Más allá del contexto del siglo XVIII, hay una lectura muy actual sobre el poder, el control del propio cuerpo y las reglas desiguales con las que juegan hombres y mujeres.

Mirá el tráiler de la serie

The Seduction (2025) Tráiler

Al frente del elenco encontramos a la bella Anamaria Vartolomei, quien lleva adelante el relato con gran presencia. A lo largo de los seis episodios vamos viendo cómo pasa de ser una joven frágil y vulnerable, a convertirse en una mujer manipuladora y seductora. A su lado, Diane Kruger se luce como Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste como Valmont, y Lucas Bravo como el Conde de Gercourt.

En su estreno, la ficción fue recibida con críticas mayormente positivas y no tardó en destacarse dentro del repertorio de series de época con su enfoque más arriesgado y su carga erótica, algo que no pasa desapercibido. Asimismo, no tardó en posicionarse entre lo más visto de HBO Max, donde permaneció durante varias semanas en el Top 10 global.

Merteuil: Juegos de seducción es una serie intensa, atrapante y visualmente potente. Si te gustan los dramas de época donde el poder y el deseo se mezclan sin filtros, esta es una apuesta segura.