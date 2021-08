Ex participante de La Voz Argentina se refirió a la actitud de Lali Espósito cuando se apagan las cámaras

Guido Encinas fue entrevistado en La Once Diez (Radio de la Ciudad) para contar su experiencia como participante de La Voz Argentina. Entre las cosas que contó, se animó a revelar qué pasa en el estudio de Telefe cuando se apagan las cámaras. En este sentido, habló de Lali Espósito y sobre la actitud de la jurado hacia los concursantes. "Es una mujer muy auténtica, me siento muy identificado. Te da consejos aún estando las cámaras apagadas", declaró sobre la cantante.

Además, se refirió a Soledad Pastorutti y a los motivos que lo llevaron a elegirla para sumarse a su equipo. "Es una artista con la que conecto muchísimo. Yo soy de Corrientes, mamé el folclore desde muy chico y escuché sus canciones siempre. Una de las primeras canciones que aprendí es Enero, que la interpreta La Sole", reveló.

Guido Encinas durante su participación en La Voz Argentina.

Luego, agregó."Fue un honor que me haya elegido. En verdad el honor fue doble: Lali Espósito también quería que esté en su equipo. Pero había que elegir a una y por eso me fui con Soledad", explicó.



Finalmente, se refirió a lo mucho que aprendió en su paso por el reality de Telefe: "Escucharla a Soledad me transmitió el profesionalismo que tiene. Es una mujer completa, no solo en el canto, en la puesta en escena. Es una mujer muy técnica", dijo.