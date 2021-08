El motivo por el que Stefi Roitman quedó afuera del grupo de WhatsApp de los Montaner

En varias oportunidades Ricardo Montaner ha dejado en claro su postura sobre la importancia que tiene su familia y los mandatos obligatorios que hay que cumplir si alguien quiere formar parte de ella. Si bien las parejas de sus hijos convivieron gran parte de la pandemia todos juntos en la casa del clan Montaner, Stefanía Roitman aún no es considerada parte. "Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí sí será de la familia. A partir de enero... ella sabe", lanzó a principios de agosto.

Aunque se haya comprometido en septiembre pasado con Ricky Montaner, hasta que no se concrete la ceremonia todo seguirá igual. Además, en noviembre pasado, el jurado de La Voz Argentina había revelado que su novia no formaba parte del grupo de WhatsApp. "Camilo entró cuando se casó con Evaluna", señaló.

Ahora, fue la propia Stefi quien habló del tema en Flor de equipo. "Hay un chat con toda la familia que hasta que no estemos casados no me van a agregar. Son esos grupos que van sumando gente a lo largo de los años. Yo solo estoy en un grupo con los más íntimos", reveló.

Stefanía y Ricky.

"Él me contactó. Después me invitó a uno de sus shows en 2019, nos conocimos y dije: ‘este tipo es lo máximo’. Estaba en modo desinteresada y me entró por el talento. En el escenario la rompe", recordó sobre cómo lo conoció. "Luego empezamos a hablar 24/7, a hacer Facetime hasta que terminé en República Dominicana con su familia. Fue muy flashero, fue hermoso", contó sobre cómo se consolidó su relación que ya lleva un año y medio.