¿Quiénes son los eliminados que regresan a La Voz Argentina hoy?

Ya queda menos para conocer al gran ganador de La Voz Argentina. Cada uno de los jurados ya cuenta con sus ocho favoritos en su team y por ello, el ciclo de Telefe comienza hoy sus octavos de final. Para alegría de muchos, hay un participante que tendrá la posibilidad de reingresar a la competencia. ¿De quién se trata?

Luego de varios capítulos de La Voz: el regreso, Emilia Mernes, la sexta coach del concurso, eligió a tres cantantes que quedaron afuera de carrera. Gustavo Andres Tacchi, Belén Abba, Josefina Arenas, Fernanda Romero, Lucas Oviedo, Ignacio Sagalá y Johana Vera fueron los finalistas y de ellos quedaron seleccionados tres. Esta noche, uno tiene la posibilidad de retornar al equipo de Lali, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti o Mau y Ricky.

Los elegidos que brillarán hoy frente a las cámaras con su voz son: Gustavo "Luli" Tacchi, quien interpretó 'Spaghetti del Rock'; Fernanda Romero, que cantó el icónico tema de la película Titanic, 'My heart will go on' e Ignacio Sagalá, quien emocionó con 'Love of my life' de Queen.

Ellos son algunos de los participantes más queridos por los fieles seguidores del reality que quedaron a mitad camino. De hecho, Sagalá quedó afuera en las audiciones a ciegas y los jurados se arrepintieron por no haberlo elegido. Ahora tendrá la posibilidad de dar revacha. ¿Qué sucederá finalmente en la emisión de hoy en el canal de las tres bochas?