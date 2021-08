El insólito episodio que Sol Pérez vivió arriba de su auto con un hombre: "Me asusté"

Día a día, la fama de Sol Pérez crece a pasos agigantados por su gran exposición en los medios. Hoy, es una de las figuras argentinas más querida y activa en las redes sociales. En su cuenta de Instagram cuenta con casi seis millones de seguidores que siguen de cerca todos sus movimientos y están pendientes de todo lo que realiza. Prueba de esto, es lo que le ocurrió con uno de sus fanáticos en los últimos días.

La modelo y conductora de TV se encontraba llegando con su auto al estudio donde trabaja y en la puerta fue abordada por uno de los fans que sigue sus pasos en la red. Allí, la mediática protagonizó un insólito episodio en el cual el individuo le pedía insistentemente que lo dejara ingresar a su vehículo.

Sol Pérez

"Fue raro y me asusté bastante porque nuca sabés por qué pasan estas cosas de la nada. Me parecía raro porque me decía ‘vamos’ y yo le preguntaba adónde. Sé que hay mucha gente que habla y se hace pasar por mí y, claramente, el hombre fue estafado de esa manera. Me dio la sensación de que creía que había arreglado algo conmigo porque casi se mete adentro de mi auto", contó en diálogo con Implacables.

Y agregó: "Por suerte se fue y yo entré acá a la productora, y además estaban ustedes acá en la puerta salvándome la vida, pero me asusté".

Sol Pérez

Para cerrar, contó otra experiencia similar que tuvo. "Me pasó una situación parecida en la que me enviaron flores y en la tarjeta decía ‘gracias por las charlas’, y yo jamás hablé con nadie. Pero como tenía un número de teléfono, le dije a mi mamá que se contacte con esta persona y le diga que conmigo no habla, sobre todo porque hay mucha gente que estafa y pide plata, y eso es un peligro", sumó frente a las cámaras de El Nueve.