Silvina Escudero le paró el carro a Toti Pasman y contó por qué dejó de seguir a su hermana Vanina en la red

Este sábado, Silvina Escudero estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe), y allí la bailarina protagonizó un particular momento cuando le paró el carro al periodista Toti Pasman. Además, la intregrante de Los Mammones (América) contó por qué dejó de seguir a su hermana Vanina en la red.

El cruce entre Escudero y Pasman se dio cuando ella confesó la desilusión de su noche con Luis Miguel. “Mis intenciones eran una foto y que me cante... Creo que él tenía otra intención, pero yo estaba de novia con Nico Riera”, contó Silvina sobre el encuentro con el popular cantante.

En ese momento, Toti hizo un comentario que no le gustó nada a la bailarina. "¿Si vas a esas cenas no tenés que estar dispuesta a un tercer tiempo? Porque es obvio que invita a una bomba a cenar”, dando a entender que si había cenado con Luis Miguel tenía que dar por sentado que iba a pasar algo más. Entonces Silvina Escudero le paró el carro de manera categórica: "No, para nada. Toti yo te quiero, pero me parece que estás pisando la banquina porque que un hombre me invite a cenar cualquiera fuere no implica nada más que una cena. Uno va a comer con alguien, va a comer con alguien. Si uno quiere y pasa otra cosa está bien".

En otro momento del programa conducido por Andy Kusnetzoff, Silvina Escudero por qué en un momento dejó de seguir a su hermana Vanina en la red, lo cual generó rumores de pelea entre ambas.

“Nunca me peleé con Vanina. Fue un momento. Mi hermana se fue a vivir a otro país. Fue un día de unfollow, ¿nadie tuvo un día de unfollow? Por favor, chicos... ¿Vine acá a qué me juzguen?... Me parece que es parte del proceso del duelo de que se haya ido mi hermana con su familia a otro país. Me dolió que se vaya. Y eso habla del amor y la unión que siempre hemos tenido como familia, con mis sobrinos también”, explicó Silvina.

Luego agregó: “Fue muy difícil para toda la familia, para ellos también irse, para mis viejos, para todos. Fue un cambio de dinámica de toda la familia y ya desde el año pasado que no nos vemos, pasó mucho tiempo. Creo que parte del duelo en un momento también es enojo, es angustia, momento de aceptación, desapego. Y la volví a seguir justamente porque salió en todos lados. Todos los días ponía ‘acá feliz en Uruguay’. El corazón se me iba desgarrando. Nunca me peleé, nunca hubo una discusión, la dejé de seguir por mi salud. En ese momento estaba triste y al toque la volví a seguir de nuevo".