El inesperado anuncio de Pampita que sorprendió a todos

Pampita volvió a estar en el tapete de los medios por algo que no la tiene como protagonista, pero que todo el mundo aguardaba su comentario al respecto: su opinión sobre la separación de su ex marido, Benjamín Vicuña, y la China Suárez.

Durante el mediodía del viernes, varios periodistas se agolparon frente a la entrada de los estudios de Net Tv en el barrio porteño de Barracas. "Te habrás desayunado con la noticia de la separación de tu ex y La China Suárez", le preguntó el movilero de LAM. "Ya saben que no hablo de eso. No tengo nada que decir", respondió tajante. "¿Te enteraste por él?", le consultaron. "No tengo nada que comentarles", concluyó la modelo.

Queda claro que la modelo y conductora no tiene intenciones de hablar, por ahora, sobre el difícil momento que atraviesa su ex pareja. Durante la última emisión de su programa Pampita Online tampoco hizo ningún tipo de referencia al tema, es más, ni siquiera se abordó la noticia.

Pero si sucedió algo durante el programa que sorprendió a todos los televidentes. La modelo reveló que la enemistad con Nicole Neumann ya es cosa del pasado. Todo comenzó cuando hablaba junto a su panel sobre el gran presente sentimental que atraviesa la modelo con José Manuel Urcera: "Ellos están re contentos. Se están poniendo cada vez más firmes en esta relación y les deseamos lo mejor", comentó la conductora.

"Y va a venir Nicole antes de fin de año. Sí, la vamos a invitar", agregó, dejando helados a todos los presentes con la noticia. "Le vamos a hacer un tape de sus carreras como nos gusta. Así que reiteramos la invitación y vamos a ver cuándo se da, pero sé que antes de fin de año va a ser. Nuestro jefe va a mover todos los hilos para que esto se concrete", concluyó Pampita.