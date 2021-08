Qué dijo Pampita sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Luego de cinco años de relación, Benjamín Vicuña confirmó a través de sus redes sociales su separación de la China Suárez. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió el actor en sus cuenta de Instagram. "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias", agregó en sus historias, mientras que su ahora ex pareja aún no se expresó al respecto.

En Los Ángeles de la Mañana fueron en busca del testimonio del día: el de Pampita. ¿Qué opinó la modelo y conductora sobre la separación de su ex marido?

"Te habrás desayunado con la noticia de la separación de tu ex y La China Suárez", le preguntó el movilero de LAM a la modelo y conductora. "Ya saben que no hablo de eso. No tengo nada que decir", respondió tajante. "¿Te enteraste por él?", le consultaron. "No tengo nada que comentarles", expresó tajante la modelo.

Al regreso al estudio, De Brito y sus "angelitas" analizaron las declaraciones de Pampita. "Para mi estaba riendo", soltó el conductor y Yanina Latorre agregó: "Hay un momento donde tenés que soltar. Sino tenés nada que decir es porque te interesa un montón".