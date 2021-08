Imperdibles: conoce las 10 mejores series de Netflix, según el New York Times

La variada y amplia oferta que tiene el catálogo de Netflix, muchas veces, genera confusión en la audiencia que no sabe qué elegir para ver. Debido a esto, el New York Times elaboró un listado con las mejores series de la plataforma de streaming. Si bien el periódico norteamericano confeccionó un ranking con 50 propuestas, aquí te compartimos las primeras 10. Para sorpresa de muchos, una serie española protagonizada por la argentina Lali Espósito encabeza la lista.

Feel good (2020)

Mae Martin, la creadora de la tira se interpreta a sí misma: una ex adicta a la cocaína. Ella conoce a George (Charlotte Richie) y se van a vivir juntas. Las dos jóvenes inician una relación amorosa cargando con su pasado. Para una, todo es nuevo ya que es su primera experiencia lésbica. En tono de comedia, y en el transcurso de 25 capítulos, se puede ver el devenir de este romance.

Lupin (2021)

La tira francesa creada por George Kay y François Uzan, cuenta las peripecias de un extravagante ladrón de guante blanco capaz de cambiar de identidad en cada uno de sus delitos. La historia hace referencia a las novelas de Arsène Lupin de Maurice Leblanc. La serie tiene dos temporadas de cinco capítulos cada una.

Sweet Tooth, el niño ciervo (2021)

Basada en una historia de DC comics, Sweet Tooth, cuenta la historia del planeta mientras es devastado por una pandemia por la que los niños han comenzado a nacer híbridos en una mezcla entre animales y personas. Por ahora, solamente se encuentra disponible la primera temporada de ocho capítulos y muy pronto saldrá la segunda entrega.

Muñeca rusa (2019)

Nadia, la protagonista de esta historia, está atrapada en el tiempo. Todos los días revive su cumpleaños y muere al acabar la fiesta para volver a despertar siempre en el mismo lugar. A pesar de querer averiguar qué le está pasando, nunca sabe cuánto puede investigar. Son ocho capítulos de 25 minutos cada uno.

Shtisel (2013)

La historia gira entorno a una familia que vive en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén y que debe cumplir las más estrictas y rígidas normas del judaísmo. Se convirtió en un éxito después del furor de Poco ortodoxa. Son tres temporadas con capítulos de cincuenta minutos.

Sky Rojo (2021)

De los mismos creadores de La Casa de Papel, cuenta las aventuras de tres prostitutas esclavizadas que escapan de un prostíbulo después de creer que mataron al proxeneta que las contrató. Huyen a Tenerife, pero tienen un problema: las persiguen los sicarios del hombre que creen haber asesinado.

Orange is the New Black (2013)

Cuenta la historia de una mujer que está a punto de casarse cuando es detenida y llevada a prisión por un delito de drogas que cometió diez años atrás. Tiene siete temporadas y la trama expone el sistema penitenciario norteamericano, la represión sexual, el abuso de poder y la corrupción policial.

Gambito de dama (2020)

Narra la historia de una huérfana de Kentucky, Beth Harmon, quien llega a convertirse en una estrella mundial del ajedrez en un mundo dominado por los hombres. La miniserie está compuesta de siete capítulos y provocó furor en el mundo.

Outlander (2014)

Basada en las novelas de Diana Gabaldon, la tira británica-estadounidense cuenta los viajes en el tiempo de una enfermera casada durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene cinco temporadas.

Bridgerton (2021)

Cuenta el romance entre una mujer y un hombre de la alta sociedad londinense. Parece la típica historia de amor de dos personas durante el Período de Regencia en el Reino Unido. A medida que avanza la trama, se descubre que no es así. Destapa las vidas ricas, divertidas, sexuales, tristes y solitarias de los hombres y mujeres de los ricos que sólo tienen como objetivo casarse.