Flor de la V, lapidaria con una mediática: "Parecía muy inteligente"

Para sorpresa de miles de personas, en los últimos días, se conoció que Vicky Xipolitakis debe abandonar el departamento en el que vive antes del 30 de septiembre por una altísima deuda de alquiler. "Yo siempre protegí a Salvador, él no está enterado de nada de nada", reconoció la ex participante de MasterChef en el programa que conduce Verónica Lozano en Telefe.

Vicky Xipolitakis

Muchos mediáticos salieron a opinar sobre la situación de la ex vedette y una de la que fue lapidaria con sus dichos fue Florencia de la V. "Mirá la diferencia con ciertas mujeres del espectáculo: ayer estábamos hablando de Wanda Nara, cómo es la viveza o claridad o la fija que tienen algunas", comenzó diciendo en el programa que conduce Karina Mazzocco.

Y continuó: "Vicky Xipolitakis parecía como muy viva, parecía muy inteligente. Cuando estaba con Naselli mostraba que se iba a los Hamptons, andaba mostrando una vida 5 estrellas por el mundo entero y no tiene casa".

"No tiene departamento, nada, y está con un hijo. Me parece que es para analizar. Siempre digo que, en lugar de carteras, hay que comprar lingotitos de oro, eso no falla", expresó.

Vicky junto a Salvador Uriel

Además, Flor la criticó por no dar notas a otros medios que no sean Telefe. "Seguramente el canal le pidió que no hable con ningún medio. Igualmente, ella puede parar tranquilamente y decir que no va a hablar de esto o que el canal se lo pidió", señaló al aire.