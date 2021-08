Soledad Pastorutti habló de la polémica entorno a la hija de Cherutti en La Voz

Como cualquier otro participante, Bianca Cherutti se presentó a La Voz Argentina sin aclarar que era hija del conocido actor y humorista Miguel Ángel Cherutti. Sin embargo, al ser escogida por el jurado la cantante reveló quién era, muchos salieron a criticarla y se generó un gran revuelo.

En primer lugar, se dijo que estaba "acomodada" y también se disparó contra ella por haber participado meses atrás en el Cantando 2020, mientras que, a otros artistas, les impidieron formar parte del reality de Telefe por haber estado en la pista de eltrece.

Sobre esto, Soledad Pastorutti habló este domingo en La Peña de Morfi. "Ella nunca se presentó como ‘la hija de…’. Incluso nosotros nos enteramos quién era después de que cantó y que la eligieron. Eso nosotros no lo sabíamos, no teníamos esa información", señaló al aire.

Además, reveló que, en reiteradas ocasiones, se sintió mal al no elegir a participantes. "Se hace tan difícil, ahora como espectadora, sufro un montón cuando veo las historias. Mis hijas me preguntan ‘¿mamá, te diste vuelta?’ y cuando ven que no empiezan ‘¡cómo no te diste vuelta!’”, expresó.

La Sole en La Peña de Morfi

"También nos pasó en las primeras audiciones que como teníamos muchos participantes por delante, si vos apretás todo el tiempo el botón llega un momento en el que ya no podés elegir más", cerró.